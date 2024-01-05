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عربي و دولي

إيران تشيع ضحايا تفجيري كرمان وتتوعد بالإنتقام

2024-01-05 | 06:14
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إيران تشيع ضحايا تفجيري كرمان وتتوعد بالإنتقام
إيران تشيع ضحايا تفجيري كرمان وتتوعد بالإنتقام

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الجمعة، بالانتقام خلال تشييع جثامين ضحايا التفجيرين اللذين نفذهما تنظيم "داعش" قبل يومين.

وقُتل نحو 100 شخص في مدينة كرمان يوم الأربعاء أثناء إحياء ذكرى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وتبنى تنظيم "داعش" أمس الخميس الهجوم، وقال إن "اثنين من أعضائه فجرا أحزمة ناسفة وسط الحشد الذي تجمع عند المقبرة في المدينة الواقعة بجنوب شرق البلاد".
وقال سلامي في مراسم تشييع الجثامين: "سنجدكم أينما كنتم". وأضاف "لن نترك الساحة، وهذه الحشود لا تخاف الحرب ومؤمنة بالشهادة".
في السياق نفسه، توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالرد على الهجوم، قائلاً "العدو يعلم قوتنا، وردنا على هجوم كرمان ستحدده قواتنا في الزمان والمكان المناسبين".
وأضاف رئيسي "العدو يعلم أن إيران أصبحت دولة قوية، وأن قواتنا المسلحة جاهزة".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الخميس، أن بلاده بدأت الإجراءات القانونية والسياسية عن طريق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالانفجار، معربا عن حزنه وتعازيه لعائلات الضحايا والشعب الإيراني.
وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت، الأربعاء، الحداد العام على ضحايا الانفجار المزدوج، في حين قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي"، محذراً "إسرائيل" بأنها "ستدفع ثمن جريمة كرمان غاليا".
 
إيران تشيع ضحايا تفجيري كرمان وتتوعد بالإنتقام

عربي و دولي

إيران

كرمان

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