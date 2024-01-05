وزارة الصحة بغزة: الإحتلال إرتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 162 شهيداً و296 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية

قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم الجمعة، إنه تم اعتقال بعض العملاء المرتبطين بهجمات ‏كرمان الإرهابية، التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، وخلّفت ما لا يقل عن 89 قتيلاً وعشرات الجرحى.‏



