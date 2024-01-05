وزارة الصحة بغزة: الإحتلال إرتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 162 شهيداً و296 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو تحت عنوان: إلى عائلات الجنود الأسرى احذروا!
قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم الجمعة، إنه تم اعتقال بعض العملاء المرتبطين بهجمات كرمان الإرهابية، التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، وخلّفت ما لا يقل عن 89 قتيلاً وعشرات الجرحى.
قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن بلاده تخوض أصعب حرب في تاريخها، معتبرًا أن هجوم وزراء في الحكومة على رئيس الأركان هرتسي هاليفي بعد إعلانه تشكيل فريق تحقيق في إخفاقات الحرب في قطاع غزة "هجوم ذي دوافع سياسية".