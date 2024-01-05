إيران تكشف تفاصيل جديدة عن تفجيري كرمان

أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، الجمعة، القبض على عدد من المشتبه بهم في تفجيري كرمان.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن وحيدي قوله إن "قوى الأمن الإيرانية عثرت على أدلة جيدة حول أسباب التفجير الإرهابي في كرمان وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم".

وأضاف: "الأوضاع تحت السيطرة وبالتأكيد ستقع الحركات الإرهابية المدعومة من الأنظمة الإرهابية في قبضة قوة الأمن الإيرانية".

يذكر أن تفجيرين إرهابيين استهدفا يوم الأربعاء المشاركين في مراسم إحياء الذكرى السنوية لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في كرمان.

وكان تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الحادث.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأربعاء، إن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي".