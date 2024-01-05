"المفاوضات توقفت".. إثيوبيا: سد النهضة دخل مرحلته النهائية

أعلنت السلطات الإثيوبية دخول سد النهضة مرحلته النهائية، مؤكدة أن أديس أبابا "ستواصل جهودها نحو ضمان التكامل الإقليمي والتنمية المتبادلة".

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديميقي ميكونين، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني لتنسيق السد، إن "الإثيوبيين نقلوا السد إلى مرحلته النهائية من خلال تخصيص أموالهم ومعارفهم وخبراتهم في السنوات الـ12 الماضية".

وأشار ميكونين، خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، إلى أن "بناء السد وصل حاليا إلى 94.6 بالمئة".

وأكد وزير الخارجية عقد 4 جولات من المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان في الأشهر الماضية، رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.

وكشف ميكونين أن "المفاوضات توقفت بسبب موقف مصر من عدم جدوى التفاوض الثلاثي"، لكنه أكد "موقف إثيوبيا الثابت بإجراء المفاوضات على أساس المبادئ والتوصل إلى اتفاق".

وفي كانون الأول الماضي، قالت مصر إن أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي انتهت من دون التوصل إلى أي نتائج، مضيفة أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد.

وذكرت وزارة الري المصرية أن القاهرة "تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".

وردت وزارة الخارجية الإثيوبية بالقول إن القاهرة "حرفت" مواقف أديس أبابا في المحادثات، موضحة أن مصر "غير مستعدة لتقديم تنازلات".