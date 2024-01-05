"في المستقبل القريب".. ميرسك تحول السفن بعيداً عن البحر الأحمر

قالت شركة ميرسك الدنماركية في بيان، الجمعة، إن جميع سفن الشركة التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن ستتحول جنوبا لتدور حول طريق رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب.