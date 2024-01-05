غانتس يعترف إسرائيل تخوض أصعب حرب في تاريخها

وقال غانتس في تصريحات نقلتها قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية: "نحن في أصعب حرب في تاريخنا، والتي نخوضها على عدة جبهات، وعلينا أن نعمل ضدهم كقبضة واحدة".

وأضاف: "من الجيد أن يتحمل رئيس الأركان المسؤولية بعد كارثة 7تشرين، ويشكل فريقا يستخلص العبر العملياتية لاستمرار القتال - هذا هو واجبه".

واللية الماضية، توقف اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، بعد أن هاجم الوزراء رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي وغانتس، وقال وزيرا مال العدو بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير إن الأسماء التي هي جزء من فريق التحقيق، أيدت في معظمها خطة "فك الارتباط عن قطاع غزة (عام 2005). وحاول وزير الحرب يوآف غالانت إسكات الوزيرين، وغادر مسؤولون أمنيون النقاش بعد تعالى الصرخات وتبادل الاتهامات.