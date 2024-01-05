إيران تعلن أمراً هاماً يتعلق بتفجيري كرمان...

وأشار وحيدي إلى أن تفاصيل الاعتقالات ستقدمها أجهزة المخابرات، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

كما لفت وزير الداخلية الإيراني إلى أنه تم القبض على عدد من المشتبه بهم في هذا الصدد، مؤكدًا أنه سيتم الكشف عن جميع العناصر المتورطة في الجريمة الإرهابية والقبض عليها.

وأضاف أن "أجهزة الاستخبارات الإيرانية تتعامل بقوة وسرعة مع التهديدات التي تشكلها التيارات الإرهابية، التي ترعاها الأنظمة الراعية للإرهاب".

في حين أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس الخميس، مسؤوليته عن تفجيري محافظة كرمان اللذين وقعا، أمس الأربعاء، قرب مرقد قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.