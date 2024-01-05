فيديو - "بالعربي والعبرية"... رسالة من كتائب القسام إلى عائلات الجنود الأسرى

أطلقت كوريا الشمالية اليوم 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية، على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي غداة دفعة أولى أطلقتها بوينغ يانغ، ما استدعى ردا من سيول مع تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة.بحسب "فرانس برس".

