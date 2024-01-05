فيديو - بالعربي والعبرية... رسالة من #كتائب_القسام إلى عائلات الجنود الأسرى pic.twitter.com/KbrnvOw6hp
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 5, 2024
فيديو - بالعربي والعبرية... رسالة من #كتائب_القسام إلى عائلات الجنود الأسرى pic.twitter.com/KbrnvOw6hp
أطلقت كوريا الشمالية اليوم 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية، على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي غداة دفعة أولى أطلقتها بوينغ يانغ، ما استدعى ردا من سيول مع تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة.بحسب "فرانس برس".
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إجراء تعديلات وزارية بالحكومة.