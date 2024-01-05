معارك مالي... موجة نزوح هائلة لدولتين مجاورتين
وصل حوالي 200 ألف لاجئ من ولايات أزواد تومبكتو وكيدال إلى حدود الدول المجاورة الجزائر وموريتانيا بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركات الأزوادية وحكومة مالي، ووصل إلى موريتانيا وحدها نحو 150 ألفا، وفق ما نقلت وكالة سكاي نيوز عربية.
واستقبلت الحدود الجزائرية 50 ألف لاجئ من مدينة كيدال وحدها، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من مدن تيساليت وأنفيف التي تم إفراغها بشكل شبه كامل من سكانها بين أكتوبر ونوفمبر 2023 إبان كثافة المعارك بين حركات الإطار الإستراتيجي الدائم (العرب والطوارق) والجيش المالي ومرتزقة فاغنر الروس، بالإضافة إلى مجازر الجيش المالي وفاغنر ضد المدنيين.