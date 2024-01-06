الجيش الأردني يشتبك مع تجار ممنوعات على الحدود السورية

وأوضحت أنّ "هذه الاشتباكات أسفرت لغاية الآن، عن إصابة وضبط عدد من المهرّبين، وإحباط تهريب كميّات كبيرة من المخدرات والأسلحة"، مشيرةً إلى أنّه "يجري الآن طرد المجموعات المسلّحة إلى الدّاخل السّوري".

كما ذكرت القيادة أنّ "الأيّام الماضية شهدت ارتفاعًا في عدد هذه العمليّات، وتحوّلها من محاولات عمليّات تسلّل وتهريب إلى اشتباكات مسلّحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوّة من خلال استهداف قوّات حرس الحدود".

وأكّدت أنّ "هذه الاشتباكات مستمرّة حتّى اللّحظة، وأنّ القوّات المسلّحة تتابع تحرّكات هذه المجموعات، وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني؛ وستقوم بكلّ ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت".