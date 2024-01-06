إعلام: 40 صاروخاً من لبنان تجاه قاعدة إستخباراتية تابعة للجيش "الإسرائيلي"... وفيديو يوّثق الحدث

وفي السياق أشار إعلام العدو إلى أن "صفارات الإنذار دوت في مستوطنات أبيريم، فسوطة، الكوش، نطوعه، افن مناحم، زرعيت، شوميرا، شتولا، سعسع، وأفيفيم في الجليل، خشية تسلّل طائرات مسيّرة".

كما نشرت وسائل إعلام العدو مقطع فيديو يظهر سقوط عدد من الصواريخ على جبل "ميرون" في الجليل الأعلى.