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عربي و دولي

إعلام: 40 صاروخاً من لبنان تجاه قاعدة إستخباراتية تابعة للجيش "الإسرائيلي"... وفيديو يوّثق الحدث

2024-01-06 | 01:48
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إعلام: 40 صاروخاً من لبنان تجاه قاعدة إستخباراتية تابعة للجيش &quot;الإسرائيلي&quot;... وفيديو يوّثق الحدث
إعلام: 40 صاروخاً من لبنان تجاه قاعدة إستخباراتية تابعة للجيش "الإسرائيلي"... وفيديو يوّثق الحدث

أفادت وسائل إعلام العدو صباح اليوم، السبت، بأنه تم "إطلاق 40 صاروخًا من لبنان تجاه قاعدة إستخباراتية تابعة للجيش "الإسرائيلي" في جبل ميرون بالجليل الأعلى".

وفي السياق أشار إعلام العدو إلى أن "صفارات الإنذار دوت في مستوطنات أبيريم، فسوطة، الكوش، نطوعه، افن مناحم، زرعيت، شوميرا، شتولا، سعسع، وأفيفيم في الجليل، خشية تسلّل طائرات مسيّرة". 

كما نشرت وسائل إعلام العدو مقطع فيديو يظهر سقوط عدد من الصواريخ على جبل "ميرون" في الجليل الأعلى. 
إعلام: 40 صاروخاً من لبنان تجاه قاعدة إستخباراتية تابعة للجيش "الإسرائيلي"... وفيديو يوّثق الحدث

عربي و دولي

جنوب لبنان

الجليل الأعلى

إسرائيل

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إعلام العدو: إطلاق 40 صاروخًا من لبنان تجاه قاعدة إستخباراتية تابعة للجيش "الإسرائيلي" في جبل ميرون بالجليل الأعلى
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