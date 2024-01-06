حصيلة جديدة لقتلى زلزال اليابان... كم بلغت؟

دمر الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر البنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 23 ألف منزل في منطقة هوكوريكو.

واستمر البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة لليوم السادس، فيما ينتظر أكثر من 30 ألف شخص تم إجلاؤهم المساعدة.

وقالت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن حكومة مقاطعة إيشيكاوا ومصادر أخرى إنه تم تأكيد 16 حالة وفاة أخرى في مدينة واجيما وبلدة أناميزو بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش اليوم السبت ليصل العدد الإجمالي إلى 110.

وحتى صباح اليوم السبت، تأكد وفاة 98 شخصا، بحسب الموقع الإلكتروني لحكومة إيشيكاوا.