البنتاغون يتكتم على نبأ دخول الوزير أوستن المستشفى لأيام

وأوستن، البالغ من العمر 70 عاما، هو التالي مباشرة بعد الرئيس جو بايدن في قيادة الجيش الأميركي، وتتطلب واجباته أن يكون متاحا في أي لحظة للتعامل مع أي أزمة للأمن القومي.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان أوستن غاب عن الوعي قبل أو بعد دخول مركز والتر ريد الطبي العسكري في الأول من يناير أو إلى أي مدى ستتولى نائبته كاثلين هيكس مهامه.

تشمل هذه المهام الاستعداد والجاهزية للرد على أي هجوم نووي مرتقب.

وقالت الوزارة إن أوستن عانى من "مضاعفات في أعقاب إجراء طبي اختياري"، لكنها أمتنعت عن ذكر هذا الإجراء أو المضاعفات التي تعرض لها الوزير.