بالأسماء... إليكم تفاصيل التعديلات الوزارية في حكومة الإمارات

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر منصة "إكس": "الإخوة والأخوات.. بمباركة أخي رئيس الدولة وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات".

وأضاف في سلسلة تدوينات أن التعديلات شملت: "تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية في حكومة دولة الإمارات".

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تعيين "محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء".

وأعلن أيضاً تعيين "مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشئون الدولية في ديوان الرئاسة وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة".