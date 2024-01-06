الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

وزيرة الخارجية الفرنسية تستنكر التصريحات الاسرائيلية

2024-01-06 | 14:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزيرة الخارجية الفرنسية تستنكر التصريحات الاسرائيلية
وزيرة الخارجية الفرنسية تستنكر التصريحات الاسرائيلية

أكدت وزير خارجية فرنسا كاترين كورونا إدانة بلادها للتصريحات "المشينة" التي صدرت عن عديد المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم بن غفير وسموتريتش، التي تحرض على تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشددت كورونا خلال اتصال هاتفي أجرته مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، على التزام بلادها بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والمساعدات العاجلة لسكان القطاع لتخفيف المعاناة التي يواجهونها منذ إعلان الحرب على القطاع منذ ثلاثة أشهر، وآخرها إرسال سفينتين محملتين بمئات الأطنان من المساعدات لتخفيف حجم المعاناة على أهالي غزة.

وأكدت أن بلادها "ترفض كل أشكال التدخل الإسرائيلي في مستقبل القطاع الذي يشكل مع الضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة، ومستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة يحدده مواطنيها، وكذلك التزام بلادها بتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية لتقوم بواجباتها على أكمل وجه كسلطة شرعية على كل الأرض الفلسطينية".

من جهته، أعرب المالكي عن شكره لفرنسا على ما قدمته وتقدمه من مساعدات لتخفيف حجم المعاناة التي جاءت نتيجة للحرب المعلنة من طرف واحد من قبل إسرائيل، والهادفة إلى إتمام الإبادة الجماعية بحق شعبنا في القطاع، وتدمير كل مقومات الحياة هناك.

وشدد المالكي على "ضرورة الاهتمام بترميم القطاع الصحي لأهميته في توفير العلاج لهذا العدد الكبير من الجرحى الذين لم يعد يجدون لهم أي فرصة للعلاج داخل القطاع، بعد أن قامت دولة الاحتلال بتدمير كامل للقطاع الصحي"، داعيا فرنسا "إنشاء المستشفيات الميدانية في عديد المناطق داخل القطاع للتخفيف من وطأة الوضع الصحي، وتوفير الحد الأدنى من العلاج للجرحى والمرضى".

ولفت إلى إقدام جيش الاحتلال على قصف شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع رغم توفير التنسيق المسبق معهم لحركة تلك الشاحنات، وقصف المواطنين أثناء نزوحهم نحو ما أعلنها جيش الاحتلال بالطرق الآمنة أو المناطق الآمنة، لكن لا يسلمون من تآمر جيش الاحتلال وإطلاق النار عليهم وقصفهم بالدبابات والطائرات.

وأعرب المالكي لنظيرته الفرنسية عن رفض فلسطين لكافة المقترحات غير العملية التي صدرت عن بعض المسؤولين الإسرائيليين، حول رؤيتهم لليوم الذي يلي انتهاء الحرب، ورفض أي تواجد للجيش العدو الإسرائيلي على أرض قطاع غزة تحت أي مسمى احتلال، أو أمني، أو تدخل عسكري، أو سيطرة حديدية، أو مراقبة على دخول البضائع والمساعدات أو أية صفة أخرى.

وأكد رفض تعيين لجان محلية تأتمر بأوامر جيش الاحتلال، مؤكدا أن "السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة قطاع غزة كما تدير الضفة الغربية وهي صاحبة القرار الشرعي الوحيد".

ووفق الوكالة، توافق الوزيران على مواصلة الاتصالات بينهما لأهمية مراجعة ومتابعة كافة القضايا المطروحة أو ما يستجد، والتنسيق الضروري خدمة للاهداف المشتركة بين البلدين.
وزيرة الخارجية الفرنسية تستنكر التصريحات الاسرائيلية

عربي و دولي

فرنسا

رياض المالكي

كاترينا كولونا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل سيُشطب اسم ترامب من لوائح الاقتراع؟
البنتاغون يتكتم على نبأ دخول الوزير أوستن المستشفى لأيام

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الإمارات تنضم إلى مشروع محطة الفضاء القمرية الدولية
10:00

الإمارات تنضم إلى مشروع محطة الفضاء القمرية الدولية

أعلن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان حضوره مع حاكم دبي محمد بن راشد حفل إعلان انضمام البلاد إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية الدولية، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

10:00

الإمارات تنضم إلى مشروع محطة الفضاء القمرية الدولية

أعلن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان حضوره مع حاكم دبي محمد بن راشد حفل إعلان انضمام البلاد إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية الدولية، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

مقترح لإعطاء جائزة نوبل للسلام للعاملين في القطاع الصحي في القطاع
09:47

مقترح لإعطاء جائزة نوبل للسلام للعاملين في القطاع الصحي في القطاع

اقترح النائب الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية" توماس بورت أن تذهب جائزة نوبل للسلام للعاملين في القطاع الصحي في القطاع.

09:47

مقترح لإعطاء جائزة نوبل للسلام للعاملين في القطاع الصحي في القطاع

اقترح النائب الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية" توماس بورت أن تذهب جائزة نوبل للسلام للعاملين في القطاع الصحي في القطاع.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024