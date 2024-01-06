الجيش الأميركي يسقط مسيرة أطلقت في جنوب البحر الأحمر

أشارت القيادة المركزية الأميركية في بيان ان سفينة أميركية أسقطت "دفاعا عن النفس" طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في جنوب البحر الأحمر، يوم السبت، بالقرب من عدة سفن تجارية.



ونقلت وكالة "رويترز" عن البيان إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.



وفي وقت سابق من السبت، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن اقتراب ستة زوارق صغيرة من سفينة تجارية على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة المخا اليمنية.



وأضافت الهيئة في مذكرة تحذيرية "لم تتم رؤية أي أسلحة وتقدم قوات التحالف المساعدة".



وبحسب وكالة "سكاي نيوز عربية"، فإن الحوثيون يشنون هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ أسابيع، ويقولون إن "الهجمات تأتي ردا على حرب إسرائيل على قطاع غزة".