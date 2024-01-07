بالفيديو - الزميل #وائل_الدحدوح يودّع نجله حمزة للمرة الأخيرة pic.twitter.com/r2yu35oUno
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 7, 2024
بالفيديو - الزميل #وائل_الدحدوح يودّع نجله حمزة للمرة الأخيرة pic.twitter.com/r2yu35oUno
أعلن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان حضوره مع حاكم دبي محمد بن راشد حفل إعلان انضمام البلاد إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية الدولية، بحسب وكالة "روسيا اليوم".
اقترح النائب الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية" توماس بورت أن تذهب جائزة نوبل للسلام للعاملين في القطاع الصحي في القطاع.