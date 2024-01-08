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العدوان على غزة في يومه الـ 94 ... عشرات الشهداء والجرحى في غارات استهدفت مناطق متفرقة

2024-01-08 | 03:16
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العدوان على غزة في يومه الـ 94 ... عشرات الشهداء والجرحى في غارات استهدفت مناطق متفرقة
العدوان على غزة في يومه الـ 94 ... عشرات الشهداء والجرحى في غارات استهدفت مناطق متفرقة

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ94 اذ شن طيرانه صباح اليوم غارات عنيفة على وسط قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات، بالتزامن مع تواصل الاشتباكات الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في خان يونس.

واستهدفت الغارات فجرا  منازل في دير البلح وخلفت 18 شهيدا وعشرات المصابين، فيما شنت مقاتلات الإحتلال فجرا سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي الذي يقع أيضا وسط القطاع.
وقالت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم إن القصف على القطاع أوقع 73 شهيدا و99 مصابا خلال الساعات ال24 الماضية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أمس مجازر جديدة بحق المدنيين أسفرت عن استشهاد 160 فلسطينيا وإصابة 250 آخرين.
الى ذلك أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتهجير 1.9 مليون شخص من سكان قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن هناك 5 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة للأونروا تعمل في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع.
في الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة  خصوصا في محافظة رام الله والبيرة، منذ الساعات الأولى لفجر اليوم ونفذت حملة اعتقالات.
كما نفذت سلسلة اقتحامات لبلدتي يعبد وعرابة في جنين لتؤكد كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة بوابل كثيف من الرصاص و بالعبوات الناسفة.
كما اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم ومخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، وبلدة عزون شرق قلقيلية، ومناطق في نابلس.
ووثقت منصات فلسطينية مشاهد لشن جيش الاحتلال اعتقالات خلال بعض تلك الاقتحامات.
 
العدوان على غزة في يومه الـ 94 ... عشرات الشهداء والجرحى في غارات استهدفت مناطق متفرقة

عربي و دولي

غزة

غارات

احتلال

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