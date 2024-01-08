سكاي نيوز: البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان

وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال #بسام_مولوي لـ #الجديد: الإستعدادات ممتازة ليلة رأس السنة والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على جهوزية تامة لتأمين السلامة في كلّ المناطق وندعو الشعب اللبناني الى عدم إطلاق النار والتصرّف بمسؤولية وإ