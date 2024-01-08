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عربي و دولي

البيت الأبيض يعلن قراراً هاماً يتعلق بوزير الدفاع الأمريكي

2024-01-08 | 11:47
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البيت الأبيض يعلن قراراً هاماً يتعلق بوزير الدفاع الأمريكي
البيت الأبيض يعلن قراراً هاماً يتعلق بوزير الدفاع الأمريكي

​أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.

وقال كيربي، في تصريح صحفي حول الحالة الصحية لأوستن، عقب نقله إلى المستشفى: "إنه يواصل القيام بواجباته على أكمل وجه، ويفعل كل ما يفعله في الأوقات العادية، ولكن من المستشفى".

كما أضاف كيربي: "الرئيس الأميركي جو بايدن، يتطلع إلى عودة أوستن إلى البنتاغون"، موضحا، بالقول: "لا توجد خطط أخرى سوى بقاء أوستن في منصبه".

وكان أوستن، قد أعلن أمس الأحد، في بيان مكتوب نشره البنتاغون (وزارة الدفاع)، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا، جاء ذلك مع إفادته بأنه تماثل للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.

البيت الأبيض يعلن قراراً هاماً يتعلق بوزير الدفاع الأمريكي

عربي و دولي

البنتاغون

البيت الأبيض

أوستن

وزير الدفاع الأمريكي

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