بلينكن يصل إلى تل أبيب لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن حرب غزة

شهدت مدينة نيويورك الأميركية واقعة غريبة بإكتشاف نفق سري تحت أحد المباني، واللافت في الأمر أن المسؤول عن هذا النفق هم أعضاء حركة "حبد" اليهودية.
أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك السجون، بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس، زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد، من سجنه ووقوع أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.
شن وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير هجوماً عنيفاً على نظيره وزير الحرب يوآف غالانت، بسبب إخلاء منازل في مستوطنة غوش عتصيون، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف".