بكين: نعارض احتكار أقلية من البلدان للشؤون الدولية



أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك السجون، بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس، زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد، من سجنه ووقوع أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.