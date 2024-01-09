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عربي و دولي

بكين: نعارض احتكار أقلية من البلدان للشؤون الدولية

2024-01-09 | 01:23
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بكين: نعارض احتكار أقلية من البلدان للشؤون الدولية
بكين: نعارض احتكار أقلية من البلدان للشؤون الدولية

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي معارضة بلاده احتكار أقلية من البلدان للشؤون الدولية، داعيا لرفع جميع العقوبات أحادية الجانب وغير القانونية، كما أفادت وكالة "نوفوستي".

وقال: "لا يعد العالم اليوم سلميا، ويلحق المضايقة والترهيب ضررا جديا. وتتمسك الصين باعتبارها دولة كبرى مسؤولة بمبدأ العدالة وتدافع عنه. ونعارض بشدة الهيمنة وسياسة القوة، كما نعارض احتكار أقلية من البلدان للشؤون الدولية".

وشدد على أن "الصين تطالب بزيادة تمثيل الدول النامية في النظام الدولي وتدعو لإلغاء كل العقوبات أحادية الجانب وغير القانونية".
بكين: نعارض احتكار أقلية من البلدان للشؤون الدولية

عربي و دولي

الصين

وزير الخارجية الصيني

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