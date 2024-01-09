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عربي و دولي

ضحايا زلزال اليابان إلى ارتفاع

2024-01-09 | 01:51
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ضحايا زلزال اليابان إلى ارتفاع
ضحايا زلزال اليابان إلى ارتفاع

أفادت وكالة "نوفوستي" اليوم عن ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 1 كانون الثاني الحالي إلى 180 شخصا.

وقالت وسائل إعلام يابانية :"إن الزلزال أسفر عن مقتل 168 شخصا"، مشيرة إلى وجود 323 شخصا فقد الاتصال معهم.

إشارة إلى أنه بعد أسبوع من الزلزال لا يزال حجم الدمار في المناطق التي ضربها غير معروف بشكل كامل، نتيجة الدمار الذي أصاب الطرق وشبكات الاتصال، وتحديدا في مدينتي واجيما وسوزو.

وفي اليوم الأول من عام 2024 وقعت سلسلة من الهزات الأرضية في منطقة شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا، وبلغت قوة إحداها 7.6 درجات على مقياس ريختر.

وأسفر الزلزال عن تدمير أكثر من 1400 منزل جزئيا أو كليا كما لا يزال 59 ألف أسرة في محافظة إيشيكاوا بدون مياه، وأكثر من 15.5 ألف أسرة بدون كهرباء.

وتم في المحافظة فتح 357 نقطة إجلاء، ويتجاوز عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المناطق المنكوبة الـ  28 ألفا.
ضحايا زلزال اليابان إلى ارتفاع

عربي و دولي

اليابان

زلزال

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