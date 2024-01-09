سائق يصطدم بسياج المقر الرئاسي الاميركي

أعلنت السلطات الأميركية أنها أوقفت قرب البيت الأبيض سائق سيارة اصطدم بسياج المقر الرئاسي، دون أن يتضح ما إذا كان الأمر مجرد حادث مروري عرضي أم متعمدا، كما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأوضح جهاز "الخدمة السرية" المولج خصوصا حماية الرئيس وكبار مسؤولي الدولة أمس أن "الرئيس جو بايدن لم يكن في البيت الأبيض عند حدوث الواقعة".



وكتب المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغليلمي على منصة "إكس" :"إنه قبل الساعة السادسة مساء بقليل (23:00 ت غ)، اصطدمت سيارة ببوابة خارجية لمجمّع البيت الأبيض".



أضاف :"تم احتجاز السائق ونجري تحقيقا حول سبب الحادث وطريقة حدوثه"، لافتا إلى أن "الرئيس بايدن كان خارج واشنطن عند وقوع الحادثة".



ولم يتضح في الحال ما إذا كان الاصطدام مجرد حادث عرضي أم هجوما محتملا على المبنى الواقع في وسط العاصمة واشنطن.



وبحسب غوغليلمي، فإن "شرطة واشنطن نقلت السيارة لكن السائق لا يزال رهن الاحتجاز، وتحقيقنا مستمر".



ويعتقد أن الحادثة وقعت على الجانب الشمالي الشرقي للبيت الأبيض، إذ أشار المتحدث إلى "تداعيات مرورية" محتملة في الشارع 15 وجادة بنسلفانيا.