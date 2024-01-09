كيف علّق وزير الخارجية الاسرائيلي على اغتــ يال القيادي في الحــز ب؟

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "مسؤولية إسرائيل عن اغتيال القيادي في وحدة "الرضوان" التابعة لـ"حــز ب الله"وسام حسن طويل، أمس، باستهداف سيارة كان بداخلها في بلدة خربة سلم، جنوبي لبنان".

وأشار كاتس، في إطار رده على أسئلة خلال لقاء تلفزيوني مع القناة 14 العبرية، إلى أننا "حددنا هدفاً، إعادة الأمن لسكان الشمال والجنوب ولإسرائيل، والولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا".



وأوضح أنه "في ما يتعلق بالاستهداف في جنوب لبنان، فقد تحملنا مسؤولية مقتل قائد وحدة الرضــ وان، هذا جزء من الحــ رب، نحن نستهدف عناصر حــز ب الله والبنية التحتية والأنظمة التي نصبوها لردع إسرائيل".



وفي حين لفت إلى أننا "نجبي أثماناً"، أوضح أنه "توجد هنا حـــر ب ونحن نعمل وفق قواعد معيّنة"، مشيراً إلى أننا "لم نقرر الآن تدمير 150 ألف صاروخ، ولكننا حددنا هدفاً إعادة الأمن لسكان الشمال وسكان الجنوب وإسرائيل".