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عربي و دولي

"إختار أن يضع إصبعه في عين المستوطنين".. بن غفير يشنّ هجوماً عنيفاً على غالانت

2024-01-09 | 04:38
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&quot;إختار أن يضع إصبعه في عين المستوطنين&quot;.. بن غفير يشنّ هجوماً عنيفاً على غالانت
"إختار أن يضع إصبعه في عين المستوطنين".. بن غفير يشنّ هجوماً عنيفاً على غالانت


شن وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير هجوماً عنيفاً على نظيره وزير الحرب يوآف غالانت، بسبب إخلاء منازل في مستوطنة غوش عتصيون، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف".

ونقل المصدر عن بن غفير قوله: "عندما يكون مقاتلونا في غزة والناس متحدون، يأتي الوزير غالانت ويدمر مستوطنة".
وأضاف: "بدلاً من وقف وتدمير الاستيلاء الفلسطيني غير القانوني على الأرض، اختار غالانت أن يضع إصبعه في عين المستوطنين والمقاتلين. وهذا استمرار لمفهوم تحويل المحب إلى عدو والعدو إلى محب".


"إختار أن يضع إصبعه في عين المستوطنين".. بن غفير يشنّ هجوماً عنيفاً على غالانت

عربي و دولي

إيتمار بن غفير

يوآف غالانت

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