"إختار أن يضع إصبعه في عين المستوطنين".. بن غفير يشنّ هجوماً عنيفاً على غالانت



شن وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير هجوماً عنيفاً على نظيره وزير الحرب يوآف غالانت، بسبب إخلاء منازل في مستوطنة غوش عتصيون، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف".