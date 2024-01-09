أعلن عن خسائره الجديدة على دفعتين.. جيش الإحتلال يعترف بمقتل 9 عسكريين خلال 24 ساعة

أعلن جيش الإحتلال، اليوم الثلاثاء، مقتل 9 ضباط وجنود خلال معارك وسط وجنوبي قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتأخر الإعلان الرسمي عن القتلى حتى اليوم، حيث أقر جيش الإحتلال بخسائره الجديدة على دفعتين.

من جانبها، قالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن "5 من العسكريين القتلى لقوا مصرعهم في انفجار شاحنة كانت تحوي مواد متفجرة معدة لتدمير أنفاق في غزة".

وكانت مصادر "إسرائيلية" قالت إن ما جرى أمس يعتبر الأقسى على الجيش منذ بداية الحرب.