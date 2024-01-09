بالفيديو - #سرايا_القدس تعرض مشاهد من قصفها آليات وجنود العدو في المحاور الشرقية والشمالية بقذائف الهاون pic.twitter.com/Zz5mZja1pN
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 9, 2024
بالفيديو - #سرايا_القدس تعرض مشاهد من قصفها آليات وجنود العدو في المحاور الشرقية والشمالية بقذائف الهاون pic.twitter.com/Zz5mZja1pN
الناطق العسكري باسم سرايا القدس "أبو حمزة": لا نزال نواصل معركة الصمود في حرب الإبادة المفروضة على شعبنا الأعزل و هدف العدو بالقضاء على المقاومة لم ولن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لا نهاية