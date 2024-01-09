الصحة العالمية: الأطقم الطبية والمرضى يفرون من مستشفيات جنوب القطاع مع احتدام القتال
قلق مسؤولون في منظمة الصحة العالمية اليوم إزاء احتمال انهيار المستشفيات في جنوب القطاع مع احتدام القتال حول مدينة خان يونس، وسط فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم، بحسب وكالة "رويترز".
وقال منسق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية في القطاع شون كيسي في مؤتمر صحافي في جنيف عبر رابط فيديو :"لذلك فإن ما نراه يثير قلقا حقيقيا حول الكثير من المستشفيات ونشهد انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية"، مشيرا إلى أن "ما يقدر بنحو 600 مريض فروا من إحدى المنشآت".