الصحة العالمية: الأطقم الطبية والمرضى يفرون من مستشفيات جنوب القطاع مع احتدام القتال

قلق مسؤولون في منظمة الصحة العالمية اليوم إزاء احتمال انهيار المستشفيات في جنوب القطاع مع احتدام القتال حول مدينة خان يونس، وسط فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم، بحسب وكالة "رويترز".