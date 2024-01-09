"واشنطن بوست": "إسرائيل" أبلغت واشنطن عزمها تقليص عملياتها بغزة

قال مسؤول أميركي رفيع لصحيفة "واشنطن بوست" إن "إسرائيل سحبت آلافا من قواتها بغزة في إطار انسحاب كبير من شمالي القطاع".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المسؤول الأميركي: "إسرائيل أبلغت واشنطن عزمها تقليص العمليات بالمرحلة المقبلة من حملتها بغزة، وستعتمد على عدد أقل من القوات وتقلل القصف الجوي".

وأكدت أن "إسرائيل أبلغت واشنطن أنها ستنشر قوات خاصة للقضاء على قادة وقدرات حركة حماس.. ضمانات إسرائيلية سابقة لم تتحقق ونأمل أن تكون هذه بداية فعلية لخفض القوات".