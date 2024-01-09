شركة طيران تنهي تعليق رحلاتها الى "إسرائيل".. اليكم التفاصيل

قالت متحدثة باسم الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، الثلاثاء، إن الشركة تعتزم استئناف رحلاتها إلى "إسرائيل" اعتبارا من 24 كانون الثاني، لتصبح أحدث شركة طيران أجنبية تنهي تعليق رحلاتها خلال الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة.