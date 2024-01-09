الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

منوعات

بينها "العامل البرتقالي" ... أميركا قتـ لت مئات الآلاف في فيتنام بالمبيدات الزراعية

2024-01-09 | 10:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بينها &quot;العامل البرتقالي&quot; ... أميركا قتـ لت مئات الآلاف في فيتنام بالمبيدات الزراعية
بينها "العامل البرتقالي" ... أميركا قتـ لت مئات الآلاف في فيتنام بالمبيدات الزراعية

صادقت معظم دول العالم منذ عقود على معاهدة حظر انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، وقد حصلت حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 والتي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها على جائزة نوبل للسلام كتكريم على جهودها للقضاء على هذا النوع من الأسلحة.

ففي حرب فيتنام، كان العالم على موعد مع استخدام واسع النطاق لأحد الأسلحة الكيميائية الغريبة التي طورها الأميركيون. فبتلك الفترة، لم تتردد واشنطن في الاعتماد على العامل البرتقالي (Agent Orange) الذي مثل نوعاً من أنواع مبيدات الأعشاب الفتاكة.

الى ذلك فانه إضافة للعامل البرتقالي، كما اشارت "العربية.نت " استخدمت الولايات المتحدة العديد من مبيدات الأعشاب، التي صنعتها أساساً مؤسسات مونسانتو (Monsanto) وداو كيميكال (Dow Chemical)، للقضاء على الغابات والحقول التي تحصنت بها قوات فيتنام الشمالية الفيت كونغ (Viet Cong).

وفي الأثناء، مثل العامل البرتقالي أبرز هذه المبيدات التي اعتمد عليها الأميركيون. فإضافة لاحتوائه على العديد من المكونات التي تسببت في تآكل النباتات وتساقط أوراق الأشجار، ضم العامل البرتقالي بمكوناته مكوناً شديد السمية تمثل في نوع من أنواع الديوكسين عرف بـ2,3,7,8-رباعي كلورو ثنائي بنزوديوكسين واختصر اسمه أحياناً بأحرف تي سي دي دي (TCDD).

وحسب التقارير، يظل العامل البرتقالي، عقب استخدامه، متواجداً بالأرض والأودية، على شكل ترسبات، لمدة طويلة. كما يلتصق بالعديد من مكونات السلسلة الغذائية كالسمك والبيض والطيور وينتقل بسهولة لجسم الإنسان إما في حالة التعرض له بشكل مباشر أو عن طريق استهلاك الأغذية الملوثة به.

الى ذلك وفي حال التعرض له، يتسبب العامل البرتقالي في أمراض عديدة كأمراض الجلد والكبد والسكري، من النوع الثاني، كما يلحق أضراراً كبيرة بجهاز المناعة والجهاز العصبي. وإضافة لمخاطره على الجهاز التناسلي، يسبب أنواعاً من السرطان.

وقد اتجهت الولايات المتحدة لإنتاج واستخدام العامل البرتقالي منذ أواخر الأربعينيات. وبتلك الفترة، اعتمد الأميركيون على هذا المبيد النباتي بمجال الفلاحة. ولم تتردد واشنطن في استخدامه بخطوط السكك الحديدية لمنع نمو النباتات والأشجار بالقرب منها.

وبحرب فيتنام، استخدمت أميركا حوالي 20 مليون غالون، أي ما يزيد عن 70 مليون لتر، من هذه المبيدات النباتية بكل من فيتنام وكمبوديا ولاوس. وما بين عامي 1961 و1971، استخدمت معظم هذه الكمية بمساحة تجاوزت 18 ألف كلم مربع من أراضي فيتنام بهدف تجريدها من الغابات، التي اختفى داخلها مقاتلو فيتنام الشمالية والفيت كونغ، ضمن عملية رانش هاند (Ranch Hand).

ووفق السلطات الفيتنامية، ألحق العامل البرتقالي أضراراً جسيمة بالنظام البيئي لفيتنام وتسبب في هجرة ملايين الفيتناميين ما بين أواخر السبعينيات ومطلع التسعينيات. فضلاً عن ذلك، أكدت السلطات الفيتنامية على تعرض نحو 4 ملايين فيتنامي للعامل البرتقالي ووفاة نحو 400 ألفاً منهم بسبب السرطان والأمراض الأخرى.

بينها "العامل البرتقالي" ... أميركا قتـ لت مئات الآلاف في فيتنام بالمبيدات الزراعية

فن و منوعات

منوعات

الفيتنام

اميركا

العامل البرتقالي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"شركة طيران" تكتشف براغي مفكوكة في طائراتها
بالفيديو - لقاء بعد فراق 30 عامًا... مدرس يجمع طلابه لتمارين الصباح!

اقرأ ايضا في منوعات

فضائح جديدة تطال جيفري إبستين.. تسجيلات جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وبيل كلينتون
11:07

فضائح جديدة تطال جيفري إبستين.. تسجيلات جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وبيل كلينتون

أفادت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن أحدث الوثائق التي تم الكشف عنها أن جيفري إبستين سجل سرا أشرطة جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وريتشارد برانسون والرئيس الأميركي الاسبق بيل كلينتون.



11:07

فضائح جديدة تطال جيفري إبستين.. تسجيلات جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وبيل كلينتون

أفادت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن أحدث الوثائق التي تم الكشف عنها أن جيفري إبستين سجل سرا أشرطة جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وريتشارد برانسون والرئيس الأميركي الاسبق بيل كلينتون.



بالفيديو - فأر يحيّر مصور حياة برية .. هذا ما فعله ليلياً لشهرين!
10:46

بالفيديو - فأر يحيّر مصور حياة برية .. هذا ما فعله ليلياً لشهرين!

عاش مصور الحياة البرية ردودي هولبروك حالة غموض لمدة شهرين بعدما لاحظ أموراً غريبة تحدث في سقيفة منزله، حيث لاحظ أن الأشياء التي يتركها في غير مكانها يتم إعادتها إلى مكانها بين عشية وضحاها دون معرفة كيف حصل ذلك!

10:46

بالفيديو - فأر يحيّر مصور حياة برية .. هذا ما فعله ليلياً لشهرين!

عاش مصور الحياة البرية ردودي هولبروك حالة غموض لمدة شهرين بعدما لاحظ أموراً غريبة تحدث في سقيفة منزله، حيث لاحظ أن الأشياء التي يتركها في غير مكانها يتم إعادتها إلى مكانها بين عشية وضحاها دون معرفة كيف حصل ذلك!

"أينشتاين" الصيني يبدأ بمراقبة الظواهر الفضائية المجهولة
09:26

"أينشتاين" الصيني يبدأ بمراقبة الظواهر الفضائية المجهولة

ذكرت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء "سي آه أس سي"، اليوم الثلاثاء، في بيان لها إنها أطلقت بنجاح مسبار "أينشتاين" إلى المدار لمراقبة ظواهر فضائية غير معروفة.

09:26

"أينشتاين" الصيني يبدأ بمراقبة الظواهر الفضائية المجهولة

ذكرت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء "سي آه أس سي"، اليوم الثلاثاء، في بيان لها إنها أطلقت بنجاح مسبار "أينشتاين" إلى المدار لمراقبة ظواهر فضائية غير معروفة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024