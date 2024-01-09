بينها "العامل البرتقالي" ... أميركا قتـ لت مئات الآلاف في فيتنام بالمبيدات الزراعية

ففي حرب فيتنام، كان العالم على موعد مع استخدام واسع النطاق لأحد الأسلحة الكيميائية الغريبة التي طورها الأميركيون. فبتلك الفترة، لم تتردد واشنطن في الاعتماد على العامل البرتقالي (Agent Orange) الذي مثل نوعاً من أنواع مبيدات الأعشاب الفتاكة.

الى ذلك فانه إضافة للعامل البرتقالي، كما اشارت "العربية.نت " استخدمت الولايات المتحدة العديد من مبيدات الأعشاب، التي صنعتها أساساً مؤسسات مونسانتو (Monsanto) وداو كيميكال (Dow Chemical)، للقضاء على الغابات والحقول التي تحصنت بها قوات فيتنام الشمالية الفيت كونغ (Viet Cong).

وفي الأثناء، مثل العامل البرتقالي أبرز هذه المبيدات التي اعتمد عليها الأميركيون. فإضافة لاحتوائه على العديد من المكونات التي تسببت في تآكل النباتات وتساقط أوراق الأشجار، ضم العامل البرتقالي بمكوناته مكوناً شديد السمية تمثل في نوع من أنواع الديوكسين عرف بـ2,3,7,8-رباعي كلورو ثنائي بنزوديوكسين واختصر اسمه أحياناً بأحرف تي سي دي دي (TCDD).

وحسب التقارير، يظل العامل البرتقالي، عقب استخدامه، متواجداً بالأرض والأودية، على شكل ترسبات، لمدة طويلة. كما يلتصق بالعديد من مكونات السلسلة الغذائية كالسمك والبيض والطيور وينتقل بسهولة لجسم الإنسان إما في حالة التعرض له بشكل مباشر أو عن طريق استهلاك الأغذية الملوثة به.

الى ذلك وفي حال التعرض له، يتسبب العامل البرتقالي في أمراض عديدة كأمراض الجلد والكبد والسكري، من النوع الثاني، كما يلحق أضراراً كبيرة بجهاز المناعة والجهاز العصبي. وإضافة لمخاطره على الجهاز التناسلي، يسبب أنواعاً من السرطان.

وقد اتجهت الولايات المتحدة لإنتاج واستخدام العامل البرتقالي منذ أواخر الأربعينيات. وبتلك الفترة، اعتمد الأميركيون على هذا المبيد النباتي بمجال الفلاحة. ولم تتردد واشنطن في استخدامه بخطوط السكك الحديدية لمنع نمو النباتات والأشجار بالقرب منها.

وبحرب فيتنام، استخدمت أميركا حوالي 20 مليون غالون، أي ما يزيد عن 70 مليون لتر، من هذه المبيدات النباتية بكل من فيتنام وكمبوديا ولاوس. وما بين عامي 1961 و1971، استخدمت معظم هذه الكمية بمساحة تجاوزت 18 ألف كلم مربع من أراضي فيتنام بهدف تجريدها من الغابات، التي اختفى داخلها مقاتلو فيتنام الشمالية والفيت كونغ، ضمن عملية رانش هاند (Ranch Hand).

ووفق السلطات الفيتنامية، ألحق العامل البرتقالي أضراراً جسيمة بالنظام البيئي لفيتنام وتسبب في هجرة ملايين الفيتناميين ما بين أواخر السبعينيات ومطلع التسعينيات. فضلاً عن ذلك، أكدت السلطات الفيتنامية على تعرض نحو 4 ملايين فيتنامي للعامل البرتقالي ووفاة نحو 400 ألفاً منهم بسبب السرطان والأمراض الأخرى.