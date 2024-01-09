بالفيديو - سرايا القدس تستهدف قوة من الاحتلال متحصنة في أحد المنازل في محاور التقدم بـخانيونس

نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن مصر رفضت مقترحا "إسرائيليا" لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة وإن القاهرة تعطي الأولوية لجهود الوساطة في وقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب.