بالفيديو - سرايا القدس تستهدف قوة من الاحتلال متحصنة في أحد المنازل في محاور التقدم بـخانيونس

مشاهد من استهداف #سرايا_القدس لقوة من الاحتلال متحصنة في أحد المنازل في محاور التقدم بـ #خانيونس pic.twitter.com/UyMszq6oFb
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 9, 2024
مشاهد من استهداف #سرايا_القدس لقوة من الاحتلال متحصنة في أحد المنازل في محاور التقدم بـ #خانيونس pic.twitter.com/UyMszq6oFb
بعد إعلان رئيس الإكوادور دانييل نوبوا حالة الطوارئ في البلاد اقتحم مسلحون اليوم محطة تلفزيونية وأخذوا طاقمها رهائن.
نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن مصر رفضت مقترحا "إسرائيليا" لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة وإن القاهرة تعطي الأولوية لجهود الوساطة في وقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب.