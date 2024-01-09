بلينكن: إسرائيل وافقت على مبدأ إرسال بعثة أممية لتقييم الوضع في شمال غزة
اعلن وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن من تل ابيب ان "اسرائيل" وافقت على مبدأ ارسال بعثة للامم المتحدة لتقييم الوضع في شمال قطاع غزة تمهيدا لعودة الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب الحرب.
وقال بلينكن للصحافيين إثر محادثات مع رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "اتفقنا اليوم على خطة تتيح للامم المتحدة ارسال بعثة تقييم، ستحدد ما ينبغي القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة الى منازلهم في شكل آمن تماما في شمال" غزة.