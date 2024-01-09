رويترز": القاهرة ترفض طلبا إسرائيليا بخصوص مراقبة المنطقة العازلة مع غزة

وقالت المصادر المصرية إنه خلال هذه المحادثات اتصلت "إسرائيل" بمصر لتأمين منطقة محور فيلادلفيا العازلة الضيقة على طول الحدود، كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع الهجمات في المستقبل.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في كيان الاحتلال مشترطا عدم الكشف عن هويته قوله إن "المراقبة المشتركة لمحور فيلادلفيا مع مصر كانت من بين القضايا التي ناقشتها الدولتان".

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر لم تكشفه يوم امس قوله إن التقارير في الآونة الأخيرة عن التعاون المزمع بين مصر و"إسرائيل" بشأن المحور ليست صحيحة.

وقالت المصادر المصرية إن المسؤولين الإسرائيليين لم يناقشوا السيطرة على المحور خلال محادثات وقف إطلاق النار الحالية، لكنهم طلبوا بدلا من ذلك المشاركة في مراقبة المنطقة، بما في ذلك من خلال تقاسم استخدام تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ستشتريها "إسرائيل".

وقالت المصادر إن المفاوضين المصريين رفضوا الفكرة، لكن مصر عززت الحواجز على جانبها من الحدود.