الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بالفيديو - مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية خلال بث مباشر ويأخذون طاقمها رهائن

2024-01-09 | 16:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية خلال بث مباشر ويأخذون طاقمها رهائن
بالفيديو - مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية خلال بث مباشر ويأخذون طاقمها رهائن

بعد إعلان رئيس الإكوادور دانييل نوبوا حالة الطوارئ في البلاد اقتحم مسلحون اليوم محطة تلفزيونية وأخذوا طاقمها رهائن.

وفي السياق فقد أظهرت لقطات تلفزيونية حية اليوم أشخاصا يغطون رؤوسهم في محطة تلفزيون تي.سي الإكوادورية في مدينة جواياكيل حيث اجبروا الموظفين على الانبطاح أرضا بينما سُمع دوي طلقات نارية وصراخ.

وقد جاءت الحادثة ، وفق ما اشارت "العربية.نت " بعد خطف ما لا يقل عن سبعة من ضباط الشرطة وبعد يوم من إعلان الرئيس دانييل نوبوا حالة الطوارئ.

وكان نوبوا اعلن امس فرض حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في السجون، بعد هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.

وقال الرئيس في منشور على حسابه في "إنستغرام": "لقد وقعت للتو مرسوم إعلان حالة الطوارئ لتوفير كامل الدعم السياسي والقانوني للقوات المسلّحة في عملياتها" وتجيز حالة الطوارئ للحكومة الاستعانة بالجيش لحفظ النظام العام في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك داخل السجون.

وقد أرفقت حالة الطوارئ مع فرض حظر تجول ليلي من الساعة 23:00 وحتى الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي.

 
 

وكان متحدث باسم الحكومة الإكوادورية، رجح أن يكون زعيم عصابة "لوس تشونيروس" النافذة قد فر من السجن، وذلك غداة إعلان السلطات أنها فقدت أثر خوسيه أدولفو ماسياس الشهير بـ "فيتو"، وإطلاق عملية بحث عنه.

وقال المتحدث باسم الحكومة روبرتو إيزوريتا إن السيناريو "الأكثر ترجيحا" هو أن "فيتو" البالغ من العمر 44 عاما فر قبل ساعات من عملية للشرطة في السجن و"تم نشر أكبر عدد من القوات للعثور على هذا السجين الخطر جدا".

وأعرب إيزوريتا عن أسفه "لمستوى انتشار" الجماعات الإجرامية ولـ "فشل" نظام السجون في الإكوادور.

وتجدر الاشارة الى ان الإكوادور، الواقعة بين كولومبيا والبيرو، شهدت أعمال عنف في السنوات الأخيرة مع سعي عصابات متنافسة على صلة بالعصابات المكسيكية والكولومبية، لبسط سيطرتها.

بالفيديو - مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية خلال بث مباشر ويأخذون طاقمها رهائن

عربي و دولي

الاكوادور

مسلحون

الطوارئ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - وسائل إعلام العدو: طائرة من دون طيار تسللت من لبنان سقطت في قاعدة قيادة المنطقة الشمالية
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ او مسيّرات انتحارية داخل قاعدة القيادة الشمالية للجيش "الإسرائيلي" في صفد

اقرأ ايضا في عربي و دولي

هيئة يابانية تكشف: تسونامي ضرب محطة نووية.. وهذا ما حدث
07:54

هيئة يابانية تكشف: تسونامي ضرب محطة نووية.. وهذا ما حدث


ضربت أمواج بارتفاع 3 أمتار محطة للطاقة النووية في اليابان خلال التسونامي الذي أعقب الزلزال المدمّر في الأول من الشهر الحالي، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة للمحطة مؤكدة عدم تعرضها لأضرار.

07:54

هيئة يابانية تكشف: تسونامي ضرب محطة نووية.. وهذا ما حدث


ضربت أمواج بارتفاع 3 أمتار محطة للطاقة النووية في اليابان خلال التسونامي الذي أعقب الزلزال المدمّر في الأول من الشهر الحالي، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة للمحطة مؤكدة عدم تعرضها لأضرار.

وزير الدفاع البريطاني: وضع البحر الأحمر لن يستمر على هذا النحو
07:48

وزير الدفاع البريطاني: وضع البحر الأحمر لن يستمر على هذا النحو

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن "الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، وأضاف "ما فهمته أن السفينة البريطانية بالبحر الأحمر تم استهدافها إضافة لهجوم عام على الشحن".

07:48

وزير الدفاع البريطاني: وضع البحر الأحمر لن يستمر على هذا النحو

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن "الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، وأضاف "ما فهمته أن السفينة البريطانية بالبحر الأحمر تم استهدافها إضافة لهجوم عام على الشحن".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024