كما قال خلال تفقّده مصانع كبرى للأسلحة، إنّ سيول هي "العدو الرئيسي" لبيونغ يانغ، مشدّداً على أن الأولوية بالنسبة لبلاده يجب أن تكون "تعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن النفس وردع الحرب النووية قبل كل شيء".

وأوضح كيم أن كوريا الشمالية وتسميتها الرسمية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لن تشعل "أحاديا" مواجهة لكن "لا نية لديها لتجنب حرب"، وفقا للوكالة.

وتابع "إذا تجرّأت جمهورية كوريا الجنوبية على محاولة استخدام القوات المسلحة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو تهديد سيادتها وأمنها وسنحت فرصة كهذه، فلن نتردد في إبادة جمهورية كوريا عبر حشد كل ما لدينا من وسائل وقوات"، بحسب الوكالة.