حماس تتحدث عن رواية مضللة... ما علاقة بلينكن؟

وأشارت إلى أن "محاولات بلينكن تبرير الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي ضد المدنيين، هي محاولات بائسة، لغسل أيدي الاحتلال المجرم من دماء أطفال ونساء وشيوخ غزة، الذين تجاوَز عددهم الثلاثين ألف شهيداً، وهو ما يعكس مدى التورُّط الأميركي في هذه الجرائم والانتهاكات الواسعة".