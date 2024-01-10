بالفيديو - #القسام تنشر مشاهد لطائرة "درون" إستولت عليها أثناء مهمة إستخباراتية لها بمدينة #بيت_لاهيا شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/EGSK4VMf5K
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 10, 2024
بالفيديو - #القسام تنشر مشاهد لطائرة "درون" إستولت عليها أثناء مهمة إستخباراتية لها بمدينة #بيت_لاهيا شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/EGSK4VMf5K
ضربت أمواج بارتفاع 3 أمتار محطة للطاقة النووية في اليابان خلال التسونامي الذي أعقب الزلزال المدمّر في الأول من الشهر الحالي، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة للمحطة مؤكدة عدم تعرضها لأضرار.
قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن "الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، وأضاف "ما فهمته أن السفينة البريطانية بالبحر الأحمر تم استهدافها إضافة لهجوم عام على الشحن".
صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي: