بالفيديو - القسام تنشر مشاهد لطائرة "درون" إستولت عليها أثناء مهمة إستخباراتية لها بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن "الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، وأضاف "ما فهمته أن السفينة البريطانية بالبحر الأحمر تم استهدافها إضافة لهجوم عام على الشحن".