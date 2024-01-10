روسيا تبدأ الإنتاج المتسلسل لقنابل دريل الإنزلاقية.. ما هي؟

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ممثل شركة روستيخ الحكومية للدفاع قوله في تصريحات نشرت الأربعاء إن روسيا تعتزم بدء الإنتاج المتسلسل لقنبلة انزلاقية جديدة خاصة بها من طراز دريل هذا العام.

وأفادت تاس بأن القنابل، وهي من أحدث الأسلحة الروسية، قادرة على التحليق بشكل ذاتي باستخدام مسار طيران منزلق على هدف على مسافة أكبر ثم تنفتح فوقه في "اللحظة المناسبة".

ونقلت تاس عن ممثل روستيخ الذي لم يذكر اسمه قوله "اجتاز المنتج كل أنواع الاختبارات حتى الآن".

وأضاف "من المقرر إنتاج الدفعة الأولى من قنابل دريل الجوية في عام 2024"، وفقاً لفرانس برس.

وقالت تاس إن قنبلة دريل مصممة على تدمير المركبات المدرعة ومحطات الرادار الأرضية ومراكز التحكم في محطات الطاقة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات. ويقول محللون عسكريون إنها مقاومة أيضا للتشويش والكشف بالرادار مما يجعل تدميرها صعبا.

وتقول مصادر روسية وغربية إن "دريل" نوع من القنابل العنقودية.

