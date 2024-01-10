بالفيديو - مشاهد من التحام #القسام مع جنود وآليات العدو في محاور مدينة #غزة pic.twitter.com/lJO5sF4wrE
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 10, 2024
بالفيديو - مشاهد من التحام #القسام مع جنود وآليات العدو في محاور مدينة #غزة pic.twitter.com/lJO5sF4wrE
ضربت أمواج بارتفاع 3 أمتار محطة للطاقة النووية في اليابان خلال التسونامي الذي أعقب الزلزال المدمّر في الأول من الشهر الحالي، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة للمحطة مؤكدة عدم تعرضها لأضرار.
قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن "الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، وأضاف "ما فهمته أن السفينة البريطانية بالبحر الأحمر تم استهدافها إضافة لهجوم عام على الشحن".
صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي: