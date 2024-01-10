بالفيديو - أنصار الله تعلن شنّ "عملية عسكرية كبيرة" إستهدفت سفينة أميركية

صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي:



"بعون الله تعالى نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أميركية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني.

إن العملية جاءت كرد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأميركي يوم الأحد ال18 من جمادى الآخرة 1445للهجرة.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا.

إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا الصامدين في قطاع غزة.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة".