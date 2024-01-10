الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بالفيديو - أنصار الله تعلن شنّ "عملية عسكرية كبيرة" إستهدفت سفينة أميركية

2024-01-10 | 07:04
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - أنصار الله تعلن شنّ &quot;عملية عسكرية كبيرة&quot; إستهدفت سفينة أميركية
بالفيديو - أنصار الله تعلن شنّ "عملية عسكرية كبيرة" إستهدفت سفينة أميركية

صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي:

"بعون الله تعالى نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أميركية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني.
إن العملية جاءت كرد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأميركي يوم الأحد ال18 من جمادى الآخرة 1445للهجرة.
إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا.
إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا الصامدين في قطاع غزة.
إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة".
 

 
بالفيديو - أنصار الله تعلن شنّ "عملية عسكرية كبيرة" إستهدفت سفينة أميركية

عربي و دولي

القوات المسلحة اليمنية

أميركا

غسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الدفاع البريطاني: وضع البحر الأحمر لن يستمر على هذا النحو
بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع جنود وآليات العدو في محاور مدينة غزة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

هيئة يابانية تكشف: تسونامي ضرب محطة نووية.. وهذا ما حدث
07:54

هيئة يابانية تكشف: تسونامي ضرب محطة نووية.. وهذا ما حدث


ضربت أمواج بارتفاع 3 أمتار محطة للطاقة النووية في اليابان خلال التسونامي الذي أعقب الزلزال المدمّر في الأول من الشهر الحالي، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة للمحطة مؤكدة عدم تعرضها لأضرار.

07:54

هيئة يابانية تكشف: تسونامي ضرب محطة نووية.. وهذا ما حدث


ضربت أمواج بارتفاع 3 أمتار محطة للطاقة النووية في اليابان خلال التسونامي الذي أعقب الزلزال المدمّر في الأول من الشهر الحالي، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة للمحطة مؤكدة عدم تعرضها لأضرار.

وزير الدفاع البريطاني: وضع البحر الأحمر لن يستمر على هذا النحو
07:48

وزير الدفاع البريطاني: وضع البحر الأحمر لن يستمر على هذا النحو

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن "الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، وأضاف "ما فهمته أن السفينة البريطانية بالبحر الأحمر تم استهدافها إضافة لهجوم عام على الشحن".

07:48

وزير الدفاع البريطاني: وضع البحر الأحمر لن يستمر على هذا النحو

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن "الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، وأضاف "ما فهمته أن السفينة البريطانية بالبحر الأحمر تم استهدافها إضافة لهجوم عام على الشحن".

بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع جنود وآليات العدو في محاور مدينة غزة
06:55

بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع جنود وآليات العدو في محاور مدينة غزة


بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع جنود وآليات العدو في محاور مدينة غزة

06:55

بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع جنود وآليات العدو في محاور مدينة غزة


بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع جنود وآليات العدو في محاور مدينة غزة

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024