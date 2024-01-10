غانتس: سنتحرّك في جنوب لبنان كما نفعل في غزة إذا إستمرّ هذا الأمر



قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس "نحن ملتزمون بالأهداف التي حددناها وهي القضاء على حماس واستعادة الرهائن".

وأضاف غانتس: "العمليات ستستمر لفترة طويلة في قطاع غزة وسنحافظ على أمننا.. إعادة "المخطوفين" هي الأولوية قبل العمليات القتالية وكلنا يعمل ما يستطيعه لإعادتهم من غزة".

وأشار الى أن "إنجازات الجيش آخذة في الازدياد وفي جزء كبير من قطاع غزة لا سلطة لحماس"، موضحاً أنه "إذا أراد لبنان أن يكون مواطنوه درعاً بشرية لحزب الله وإيران سنتحرك في جنوب لبنان كما نفعل في غزة الآن".

ورأى أن "اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أمر خطير وخط أحمر"، مشدداً على أنه "مستمرون في الحكومة ما دامت هناك حاجة إلينا".