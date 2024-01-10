في القاهرة.. تطورات مفاوضات الأسرى بين حماس و"إسرائيل"
أفادت صحيفة "إسرائيلية" نقلاً عن مسؤول مصري، اليوم الأربعاء، بوصول "وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع مصر حول تبادل الأسرى".
وأوضحت الصحيفة: "وصل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة اليوم لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع مصر حول التبادل المحتمل لرهائن حماس مقابل أسرى فلسطينيين في إسرائيل".
وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "مصر وقطر والولايات المتحدة يعملون كوسطاء في عملية التفاوض".
وذكرت "بوابة أكسيوس" أن "المفاوضات إستؤنفت حول إطلاق سراح الرهائن في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن أوقفتها حركة حماس بسبب إغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري في بيروت".