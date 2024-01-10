في القاهرة.. تطورات مفاوضات الأسرى بين حماس و"إسرائيل"

أفادت صحيفة "إسرائيلية" نقلاً عن مسؤول مصري، اليوم الأربعاء، بوصول "وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع مصر حول تبادل الأسرى".