رويترز: إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية

أوردت وكالة "رويترز"، أن "محكمة العدل الدولية في لاهاي، تعقد غداً وبعد غد، جلسات استماع في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر كانون الأول الماضي، تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في العام 1948".