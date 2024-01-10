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عربي و دولي

رويترز: إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية

2024-01-10 | 15:30
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رويترز: إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية
رويترز: إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية

أوردت وكالة "رويترز"، أن "محكمة العدل الدولية في لاهاي، تعقد غداً وبعد غد، جلسات استماع في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر كانون الأول الماضي، تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في العام 1948".

وتبادلت جنوب أفريقيا والسلطات الاسرائيلية الاتهامات عشية أولى جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية التي ستنظر في اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال هجومها على غزة.

والبلدان من الجهات الموقعة على الاتفاقية التي تُلزمهما بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، بل ومنعها والمعاقبة عليها أيضاً.
 
رويترز: إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية

عربي و دولي

محكمة العدل الدولية

لاهاي

اسرائيل

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