وزير العدل بجنوب أفريقيا: رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود

الشركة المالكة للسفينة المختطفة بالخليج: السفينة محملة بنفط عراقي وكانت متجهة إلى تركيا

الشركة المالكة للسفينة المختطفة بالخليج: السفينة محملة بنفط عراقي وكانت متجهة إلى تركيا

الشركة المالكة للسفينة المختطفة بالخليج: السفينة محملة بنفط عراقي وكانت متجهة إلى تركيا

الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: النية لتدمير قطاع غزة موجودة لدى أعلى المستويات السياسية في إسرائيل