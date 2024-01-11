زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان

عاجل
الشركة المالكة للسفينة المختطفة بالخليج: السفينة محملة بنفط عراقي وكانت متجهة إلى تركيا
الشركة المالكة للسفينة المختطفة بالخليج: السفينة محملة بنفط عراقي وكانت متجهة إلى تركيا
الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: النية لتدمير قطاع غزة موجودة لدى أعلى المستويات السياسية في إسرائيل
الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: النية لتدمير قطاع غزة موجودة لدى أعلى المستويات السياسية في إسرائيل
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
20
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:45
فارس اسكندر عن وثائقي اليسا: لازم تعمل مصالحات قبل ما تعمل كتاب عن حياتها
06:21
بالفيديو - توبيخ الحوثي لمذيعة BBC على الهوا يشعل المواقع!
2024-01-10
فيديو غريب - شاب يمازح صديقه بإطلاق نمر عليه!
2024-01-10
إنقلاب جوي يخفق الباب... هذه توقعات طقس اليومين المقبلين
2024-01-09
بالفيديو - مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية خلال بث مباشر ويأخذون طاقمها رهائن
عربي و دولي
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان
2024-01-11 | 04:47
A-
A+
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان
مقالات ذات صلة
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب السودان
بالفيديو - زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب اليابان ويتسبب بموجات تسونامي
زلزال بقوة 5.4 يضرب اليونان.. هل هو "الأسبوع المثير" الذي توقعه الهولندي؟
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان
عربي و دولي
منطقة
هندوكوش
أفغانستان
العودة الى الأعلى
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
وزير العدل بجنوب أفريقيا: رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود
اقرأ ايضا في عربي و دولي
05:08
الشركة المالكة للسفينة المختطفة بالخليج: السفينة محملة بنفط عراقي وكانت متجهة إلى تركيا
05:08
الشركة المالكة للسفينة المختطفة بالخليج: السفينة محملة بنفط عراقي وكانت متجهة إلى تركيا
05:08
الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: النية لتدمير قطاع غزة موجودة لدى أعلى المستويات السياسية في إسرائيل
05:08
الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: النية لتدمير قطاع غزة موجودة لدى أعلى المستويات السياسية في إسرائيل
05:07
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
05:07
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
يحدث الآن
عربي و دولي
05:08
الشركة المالكة للسفينة المختطفة بالخليج: السفينة محملة بنفط عراقي وكانت متجهة إلى تركيا
عربي و دولي
05:08
الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: النية لتدمير قطاع غزة موجودة لدى أعلى المستويات السياسية في إسرائيل
عربي و دولي
05:07
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-01-08
قيادي بجماعة أنصار الله الحوثيين: الرد على الهجوم الأميركي الذي أودى بحياة 10 من مقاتلينا سيكون مؤلما
06:55
بالفيديو - مشاهد من التحام القسام مع جنود وآليات العدو في محاور مدينة غزة
2024-01-08
حزب الله يعلن استهداف موقعين للاحتلال
2024-01-01
كتائب القسام: تمكنّا من تفجير عين نفق مفخخة في قوة راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
2023-11-30
يوسف الشريف يحتفظ بصوره مع إنجي علاء رغم انفصالهما
2023-08-10
صورة إصابة سيارة وزير الدفاع موريس سليم برصاصة
بالفيديو
بالفيديو
13:25
مقدمة النشرة المسائية 10-01-2024
13:24
النشرة الجوية 10-01-2024
12:51
كيف يبدو المشهد المسائي جنوب لبنان؟
10:30
الجديد مستمرة في التغطية الميدانية جنوباً..كيف يبدو المشهد؟
10:30
إطلالة خاصة لنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب عبر قناة الجديد
09:42
محمد شمس الدين يتحدث عن 3 قوانين في مجلس النواب لم تُنشر: التشريع فوضوي يعكس حالة الإنهيار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
06:26
مفاجأة سارة من كهرباء لبنان... وهذا ما أعلنته المؤسسة
محليات
06:26
مفاجأة سارة من كهرباء لبنان... وهذا ما أعلنته المؤسسة
محليات
13:38
دورية للجيش تتعرض لإطلاق نار
محليات
13:38
دورية للجيش تتعرض لإطلاق نار
عربي و دولي
07:04
بالفيديو - أنصار الله تعلن شنّ "عملية عسكرية كبيرة" إستهدفت سفينة أميركية
عربي و دولي
07:04
بالفيديو - أنصار الله تعلن شنّ "عملية عسكرية كبيرة" إستهدفت سفينة أميركية
محليات
05:39
بعد القرار القضائي بالحجز على أملاكهم... رد من غبريال كارول وجهاد المر
محليات
05:39
بعد القرار القضائي بالحجز على أملاكهم... رد من غبريال كارول وجهاد المر
عربي و دولي
06:41
مصادر تكشف كواليس "اللقاء المتوتر" بين بلينكن وعباس
عربي و دولي
06:41
مصادر تكشف كواليس "اللقاء المتوتر" بين بلينكن وعباس
محليات
13:10
بالفيديو - مناشدات من المواطنين العالقين في سوق جونيه بعد غرقه بالمياه جراء العاصفة
محليات
13:10
بالفيديو - مناشدات من المواطنين العالقين في سوق جونيه بعد غرقه بالمياه جراء العاصفة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024