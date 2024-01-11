الخارجية الفلسطينية: محاكمة "إسرائيل" أمام العدل الدولية حدث تاريخي

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني ينظر بتفاؤل إلى مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة "إسرائيل" على جرائم الإبادة، معتبرةً هذا الحدث تاريخيا.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، باستخدام كافة الأدوات القانونية ومؤسسات العدالة الدولية، هي المحور الرئيس للاستراتيجية القانونية لدولة فلسطين وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي".

وأضاف البيان أن "التخاذل الدولي وتماهي بعض الدول في التواطؤ مع إسرائيل يشجعها على ارتكاب جرائم وصولًا إلى الابتزاز والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية"، معربةً عن ثقتها في المرافعة القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، داعيةً الدول الشقيقة والصديقة لدعم جنوب أفريقيا وخطوتها أمام المحكمة الدولية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية من "الدول الشقيقة والصديقة بدعم جنوب إفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل انتصارا للعدالة ومنعا لإبادة الشعب الفلسطيني".

وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، جلسات الاستماع إلى مرافعات جنوب أفريقيا و"إسرائيل" بشأن دعوى تقدمت بها الأولى ضد الثانية، في 29 كانون الأول الماضي، على أن تقرّر المحكمة بعدها جدول أعمال انعقادها.



