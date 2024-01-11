الخارجية تعلن تأييدها لدعوى جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية
قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان إن "الوزارة تؤيد الجهود المبذولة من جنوب إفريقيا وحكومتها لموقفها برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية مما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. كما تتطلع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان لاسيما القانون الدولي الإنساني".
كما شكرت الوزارة "جنوب أفريقيا على اتخاذ هذا الموقف المبدئي وعلى كافة مساعيها".