الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: "إسرائيل" مستمرة في إنكار مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية التي خلقتها في قطاع غزة



قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي إن أي اعتداء أميركي على عناصر الجماعة في البحر الأحمر لن يبقى دون رد، مؤكدا أن موقف واشنطن ولندن لن يمنع الجماعة من الاستمرار في وقف الجرائم الإسرائيلية، وفق تعبيره.